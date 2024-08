Isaquias Queiroz conquistou medalha de prata - AFP

Isaquias Queiroz conquistou medalha de prataAFP

Publicado 09/08/2024 09:15

França - O canoísta Isaquias Queiroz, de 30 anos, conquistou da medalha de prata no C1. 1.000m. Ao abordar seu ciclo olímpico, o brasileiro citou as dificuldades que passou, tanto antes, quanto em Paris, e destacou o aprendizado que viveu como ser humanos nos últimos meses.

"Foi um ano que eu percebi como é ser como é ser uma pessoa comum, com problemas e não ser um superatleta. Passei por dificuldades, até chegar até aqui, para buscar bons resultados. Fiquei triste demais com o resultado com o Jacky. Tirei realmente um peso em cima das costas. Muita gente não acreditou em mim, mas fico feliz de poder buscar esse resultado aqui com a minha família. Foi um alívio enorme", afirmou.



Isaquias Queiroz estava em quinto lugar e conseguiu uma arrancada para chegar na segunda colocação. Ao comentar a prova, o canoísta citou uma conversa que teve com um dos seus filhos, Sebastian, antes dos Jogos Olímpicos.

"Na reta final eu lembrei do pedido do meu filho, que chegou e falou: "Quero a medalha de ouro". Aí eu pensei, a medalha de ouro não vai dar. Eu estava muito atrás, mas consegui a arrancada e busquei a prata, que foi muito importante. Em Los Angeles estamos aí de novo, para buscar mais uma medalha", disse.