Brasil não conseguiu avançar na ginástica rítmica AFP

Publicado 09/08/2024 11:27 | Atualizado 09/08/2024 11:38

Rio - A ginasta Victória Borges recebeu apoio dos internautas depois de se apresentar lesionada na competição geral por equipes de ginástica rítmica dos Jogos de Paris, nesta sexta-feira (9). A atleta sofreu uma contratura muscular na panturrilha esquerda durante o aquecimento para segunda rotação. Lesionada, ela não conseguiu realizar alguns movimentos da coreografia e acabou prejudicando as brasileiras, que não conseguiram se classificar à final

Apesar do revés em uma modalidade onde o país era um dos favoritos, Victória recebeu apoio dos brasileiros nas redes sociais. Os internautas reconheceram o esforço da ginasta, que saiu de quadra carregada e chorando após apresentação. Suas companheiras de equipe Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio e Sofia Madeira também ficaram abaladas.



"Victória, você é uma guerreira de verdade! Nos encheu de orgulho! Fique bem, querida. Na próxima você e as meninas da ginástica rítmica nos trarão uma medalha de ouro no peito", escreveu uma internauta em sua conta no X (antigo Twitter).

"Chorando sexta, 7h. Lesionada, sem conseguir andar direito, a Victória Borges entrou em quadra e competiu até o fim com a equipe da ginástica rítmica", reforçou outra usuária da plataforma.

Em uma outra postagem, uma internauta reconheceu o esforço da ginasta e reclamou das regras da Federação Internacional de Ginástica (FIG), que não permite a inscrição de um atleta reserva, que poderia ser utilizado em caso de lesões, como aconteceu com Victória.

"Estou acabada com o conjunto do brasil! Victória se lesionou 10 minutos antes de entrar em quadra e não estava nem conseguindo andar direito! A regra nojenta da FIG não permite reserva nas Olimpíadas e ela teve que entrar assim mesmo! As meninas foram na raça", criticou.

Apesar de ter começado muito bem na apresentação com arco, somando 35.950 pontos, O Brasil acabou prejudicado com a lesão de Victória, que se apresentou no sacrifício. Na apresentação com fitas e bolas, o país recebeu apenas 24.950 pontos e despencou na classificação geral.

Somando 60.900 pontos nas as duas rotações, o Brasil encerrou a participação em nono lugar, fora da zona de classificação por apenas 1.000 pontos. Das 14 equipes que disputaram a etapa, apenas as oito melhores se classificaram para a final. O Azerbaijão ficou com a última vaga, com nota geral de 62.000.

