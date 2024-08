Rebeca Andrade faturou quatro medalhas na Olimpíada de Paris - Loic Venance / AFP

Publicado 09/08/2024 09:51

Triplo Twist Yurchenko tem um grau de dificuldade maior do que os outros saltos que a atleta brasileira faz e, por nunca ter sido utilizado em competições oficiais, pode receber o nome de Andrade.

Rebeca Andrade apresentou em um vídeo postado na internet o salto inédito que chegou a registrar para a Olimpíada de Paris , mas que decidiu não realizá-lo. Oe, por nunca ter sido utilizado em competições oficiais, pode receber o nome de Andrade.

"Um dia, quem sabe?! Valeu cada treino e dor no dedo. Obrigada por acreditar e me encorajar, Francisco Porath (técnico). Ela tava linda, né gente?", escreveu.



Medalha de prata no salto, Rebeca Andrade admitiu que não se sentiu segura para realizar o salto inédito na Olimpíada. O grau de dificuldade, apesar de não igualar o Biles 2 (6.4), de Simone Biles, aproximaria a brasileira na pontuação (6.0), já que é maior do que o seu principal salto atualmente, que é o Cheng (5.6 de dificuldade).



planeja fazer o movimento no próximo ciclo olímpico.

Após a prova no salto, Rebeca explicou a decisão de não utilizá-lo , mas

"Assim como foi aqui, vai depender muito de como vou estar. Queria muito ter feito, treinei bastante, mas ao mesmo tempo não estava 100% confiante, como eu me sinto fazendo as outras coisas. Não é que estava ruim, estava muito bom. Mas, gente, estou com a minha prata aqui, fiz dois saltos muito bons e eu estou orgulhosa do que eu fiz. Se tiver que fazer, espero que seja lindo também", afirmou.



Na Rio-2016, a norte-coreana Hong Un-jong tentou realizar o Triplo Twist Yurchenko, que tem três piruetas no ar, mas não completou o salto. Por isso, o movimento segue sem ser homologado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).