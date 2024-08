Bárbara Domingos fez história ao ser primeira brasileira em final do individual geral na ginástica rítmica - Loic Venance / AFP

Bárbara Domingos fez história ao ser primeira brasileira em final do individual geral na ginástica rítmicaLoic Venance / AFP

Publicado 09/08/2024 12:45

pontuação de 123.100 na soma das notas dos quatro aparelhos, bem abaixo dos 129.750 pontos do dia anterior. Primeira ginasta brasileira a chegar à final do individual geral da ginástica rítmica em Olimpíadas, Bárbara Domingos ficou em 10º e último lugar, nesta sexta-feira (9). A brasileira não repetiu o bom desempenho da classificatória e ficou com a

Ainda assim, foi a melhor colocação de uma ginasta do Brasil. O ouro ficou com a russa naturalizada alemã Darja Varfolomeev, que ficou com 142.850 pontos. A prata foi da búlgara Boryana Kaleyn (140.600) e o bronze da italiana Sofia Raffaeli (136.300).



No primeiro aparelho, o arco, Bárbara Domingos cometeu dois erros, um no início e outro no fim, sendo este último mais grave, ao deixar o aparelho escapar justamente no último movimento. Com isso, recebeu poucos pontos na execução (5.900), o que prejudicou a nota, que ficou em 29.600, a pior entre as 10 finalistas.

Na apresentação com a bola, Babi foi melhor. Com poucos erros de execução e apenas uma penalidade de 0,05, a brasileira conseguiu a nota de 33.200, quarto melhor desempenho nesse aparelho. O que a fez subir para o nono lugar na metade da disputa.



A 1ª brasileira finalista olímpica individual da ginástica rítmica!



Você fez história, Babi! É apenas o começo!



Ricardo Bufolin/CBG#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/aMIJJtYlXW — Time Brasil (@timebrasil) August 9, 2024

Com a música "Garota de Ipanema" e batuques de samba, Bárbara Domingos levantou a plateia nas maças, entretanto, não animou os juízes. Ela levou outra pequena penalidade de 0.05 por ter ultrapassado em um segundo o tempo de apresentação, e recebeu uma pontuação baixa na dificuldade (5.3). Com isso, ficou com a pior nota nesse aparelho, de 31.200, e voltou para o último lugar na final.

A última participação de Babi foi nas fitas, um de seus melhores aparelhos. Mas novamente ela voltou a apresentar alguns problemas na execução (7.150) e teve outra pontuação baixa na dificuldade (4.8), o que impactou na nota 29.100.