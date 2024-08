Barbara Domingos brilhou na ginástica rítmica - AFP

Publicado 08/08/2024 13:42

Paris - Barbara Domingos fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A ginasta brasileira ficou em oitavo lugar na classificatória do individual geral da ginástica rítmica, com 129.250 pontos, nesta quinta-feira (8), na Arena La Chapelle, e garantiu vaga na final da modalidade. É a primeira vez na história que uma atleta do Brasil se classifica para a decisão.

Medalhista de ouro no individual geral nos Jogos Pan-Americano de Santiago 2023, Barbara chegou em Paris com expectativa de melhorar a marca e brigar por vaga na final da Olimpíada. Após as apresentações com bola e arco, a ginasta somava 67.850 e ocupava o sexto lugar.

Barbara brilhou na apresentação com arco, sendo a terceira melhor com 34.750 pontos. Já na apresentação com a bola, ela somou 33.100 pontos e ficou entre as sete melhores, mesmo tendo uma penalidade de -0.05.

Na segunda metade da fase classificatória, Barbara não foi muito bem com a fita e somou 31.700 pontos e caiu para o sétimo lugar geral. Porém, a ginasta brasileira voltou a brilhar com as maças e recebeu 30.200 pontos, garantido a vaga na decisão do individual geral.

Barbara Domingos, de 24 anos, foi medalhista de ouro no individual geral, bola e fita no Pan-Americano de Santiago 2023, além de prata no arco e maças. Ela também conquistou o ouro no individual geral e arco, no Pan de Ginástica Rítmica, no início deste ano.