Rebeca Andrade e Simone Biles fizeram grandes disputa na ginástica da Olimpíada de Paris-2024AFP

Publicado 09/08/2024 16:26

Rebeca Andrade marcou presença nesta sexta-feira (9) na Casa Brasil, onde o Comitê Olímpico Brasileiro transformou em sua sede em Paris durante a Olimpíada. E a ginasta e maior medalhista olímpico do país fez a revelação surpreendente de que Simone Biles não deve mais competir nos Jogos. Não ficou claro se ela vai se aposentar logo ou ainda disputar mais um Mundial.

Rebeca ouviu a informação da própria ginasta americana, durante uma conversa com a presença da companheira da equipe de ginástica Flávia Saraiva.

"A Simone é a melhor do mundo, ela é sensacional, e, para mim, foi uma honra. Foi algo muito genuíno, porque a gente nem sabia que estava gravando. Estávamos ali conversando e ela perguntou se a gente ia continuar treinando depois de Paris. Eu falei que não sabia e perguntei se ela iria continuar. Aí ela disse: 'Não, pra mim já deu.'", contou a atleta do Flamengo.



Ao ser pega de surpresa com a notícia, Rebeca contou que tentou convencer a adversária a mudar de ideia para seguir competindo.



"Eu falei: 'Não, a ginástica precisa de você, a gente precisa de você'. Aí ela foi, tirou a coroa (fez o gesto com as mãos) e colocou na minha cabeça. Eu até fiquei assim 'Não, minha filha, não faz isso, não!' (risos). Só que não pegou o áudio, né?", completou.



Simone Biles é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos. Com dois movimentos com o seu nome (Biles 1 e 2), ela tem sete medalhas de ouro em Olimpíadas e outras 23 em Mundiais. A americana são não tem mais pois desistiu de disputar alguns aparelhos em Tóquio-2020 para cuidar da saúde mental, chamando a atenção para esse importante tema entre os atletas.



Na Olimpíada de Paris, ela e Rebeca Andrade protagonizaram grandes disputas. A brasileira levou a melhor no solo e perdeu no individual geral e no salto.