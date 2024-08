Jogadores da Espanha celebram o quinto gol, que valeu a medalha - Jonathan NACKSTRAND / AFP

Publicado 09/08/2024 16:03 | Atualizado 09/08/2024 16:03

A Espanha venceu a França por 5 a 3 na decisão do futebol masculino dos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira (9), no Parc des Princes, e conquistou a medalha de ouro na modalidade pela segunda vez na história. A partida terminou empatada no tempo normal e foi resolvida na prorrogação.

A França teve um início de jogo melhor e abriu o placar com Enzo Millot, aos 10 minutos de jogo. Ao receber dentro da área, o jogador do Stuttgart, da Alemanha, chutou de primeira e surpreendeu o goleiro Arnau Teras, que desviou a bola para o gol. A reação espanhola veio de forma rápida, com dois gols de Fermín Lopez dentro da área, aos 17 e 24 minutos, e Álex Baena, em grande cobrança de falta, aos 27 da primeira etapa.

Na segunda etapa, os donos da casa entraram para tentar empatar a partida e criaram mais. Aos 33 minutos, Akliouche, que saiu do banco, desviou levantamento na área para diminuir o marcador. E no apagar das luzes, os franceses sofreram um pênalti e Mateta converteu para levar a final à prorrogação.

Demorou nove minutos para que a Espanha chegasse ao gol que desempataria novamente a partida, com grande toque de bola para a conclusão de Camello. Em seguida, a “Fúria” passou a assumir uma postura defensiva, chamando a França para o seu campo, e matando a partida no último lance do jogo, em contra-ataque que o próprio Camello empurrou para as redes.