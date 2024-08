Almir Júnior ficou em 11º lugar na final do salto triplo - Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 09/08/2024 16:06

França - Não deu para Almir Júnior na final do salto tripo dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta sexta-feira (9), o brasileiro não conseguiu sequer subir sua marca das classificatórias e terminou sua participação na decisão ocupando apenas a 11ª colocação, com salto de 16,41m - ele avançou com marca de 17,06m.

Em final realizada com condições complicadas por conta da chuva, Almir teve três tentativas na prova. Na primeira, ele saltou 16,41m; na segunda, acabou pisando na tábua e queimou o salto; já na terceira, conseguiu apenas 16.28 e deu adeus ao sonho do pódio.

Na final do salto triplo, 12 atletas participam com três tentativas cada em um primeiro momento. As oito melhores marcas avançam para decisão do pódio, com mais três saltos para os classificados.