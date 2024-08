Giullia Penalber foi derrotada na luta pelo bronze - Punit Paranjpe / AFP

França - Giullia Penalber não conseguiu conquistar a primeira medalha olímpica da história do Brasil no wrestling. Na tarde desta sexta-feira (9), a carioca foi completamente dominada pela chinesa Hong Kexin e foi derrotada em menos de dois minutos na luta pelo bronze na categoria até 57 kgs. A adversária da brasileira atingiu 10 a 0 e encerrou a luta precocemente.

Aparentemente nervosa, Giullia foi completamente dominada por Kexin. A chinesa teve a chance de encerrar a luta restando 4 minutos e 24 segundos para o fim do primeiro round, mas a brasileira conseguiu reverter a pontuação da adversária com um desafio. Porém, não durou muito. Ela sobreviveu por apenas mais 20 segundos no combate.

Giullia estreou na Olimpíada vencendo a guamesa Rckaela Aquino nas oitavas de final. Depois, perdeu nas oitavas para a moldava Anastasia Nichita, mas ganhou o direito de disputar o bronze ao superar a alemã Sandra Paruszewski na repescagem.

O desempenho de Giullia Penalber em Paris é o melhor do Brasil no wrestling em todas as Olimpíadas. Ao chegar na disputa pelo bronze, ela superou Rosângela Conceição, que foi oitava colocada na disputa até 72kg nos Jogos de Pequim, em 2008.

Giullia Penalber foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. A lutadora é irmã de Victor Penalber, que disputou a Olimpíada do Rio de 2016, e participou dos Jogos Olímpicos pela segunda vez na carreira. Em Tóquio 2021, não subiu ao pódio.