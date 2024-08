Alison dos Santos, o Piu, vibra com o bronze em Paris 2024 - Martin Bernetti / AFP

Alison dos Santos, o Piu, vibra com o bronze em Paris 2024Martin Bernetti / AFP

Publicado 09/08/2024 21:47 | Atualizado 09/08/2024 21:51

França - Alison dos Santos deu destaque para o alívio que sentiu após conquistar a medalha de bronze nos 400m com barreira dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira (9). Piu admitiu que seu lado psicológico foi afetado e revelou o que mentalizou antes da final.

"Foi uma sensação de alivio, sensação de felicidade nesse momento. Acho que essa competição foi um pouco pesada para mim, no psicológico. Eu me sinto bem, estou bem, estou preparado para correr bem mais rápido do que eu corri, mas o psicológico foi difícil nessa aqui. Passei por uma experiência de realmente estar correndo, mas não estar aproveitando o que estava fazendo", contou Piu, à TV Globo.

"Então, poder chegar e recuperar um pouco da minha essência, conseguir chegar nessa final e falar: 'estou bem, estou tranquilo, estou leve, vou entregar 100%' e vou me divertir, aproveitar barreira por barreira'. Foi o que eu fiz", completou.

O brasileiro conseguiu fazer uma boa prova, sem derrubar nenhuma das barreiras. Na reta final, ainda tentou um arranca final para buscar o segundo lugar, mas não foi possível. Ele fechou a decisão com 47.26s.

"Eu fiz o que eu amo, não porque as pessoas querem que eu corra rápido, não porque outras pessoas estão com muita perspectivas em cima de mim. E foi lindo de estar aqui, de participar por esses Jogos. E ver quem está comigo na dificuldade, quem estava comigo me apoiando quando eu não consegui correr o que eu queria. Estavam comigo falando: 'você consegue, mantém a cabeça no lugar'. Foi muito bom ter esse momento para saber quem está comigo e quem não está", disse o Brasil.

O americano Rai Benjamin, que levou o ouro, completou a prova em 46.46s. Já ó norueguês Karsten Warholm levou a prata com 47.06s. Já Alison repetiu Tóquio 2020 e faturou mais um bronze.

"E só dizer que Paris virou baile. Estamos no pódio mais uma vez", afirmou Piu.