Duda, à esquerda, e Ana Patrícia, à direita, são campeãs olímpicas - Jeff Pachoud / AFP

Publicado 09/08/2024 20:00

França - Ana Patrícia e Duda celebraram a conquista do ouro em Paris 2024. As duas garantiram o lugar mais alto do pódio ao vencerem as canadenses Brandie e Melissa por 2 sets a 1 , parciais 26/24, 12/21 e 15/10, nesta sexta-feira (9). Dessa forma, elas se juntaram a Jackie Silva e Sandra Pires (Atlanta 1996) como as únicas campeãs olímpicas do vôlei de praia feminino.

"Não sei o que está passando (na minha cabeça). É uma coisa surreal. A gente viveu, sonhou, lutou e conseguiu depois de 28 anos. A gente escutava isso todos os dias. Só tenho que agradecer a Deus e à minha família, meu time, Ana Patrícia. Que momento, inexplicável. A gente nunca mais vai esquecer esse momento", disse Duda, à TV Globo.

Recepção de Duda na final entre Brasil e Canadá Carl de Souza / AFP

Ana Patrícia e Duda chegaram aos Jogos Olímpicos como as líderes do ranking mundial. Assim, as duas eram favoritas a conquistarem medalha. Entretanto, não se deixaram levar pela posição e mantiveram o foco no trabalho.

"Eu confesso que está até difícil de falar alguma coisa agora, estou tentando processar ainda. Acho que a gente nunca se deslumbrou com esse número, de sermos líderes do ranking. A gente sempre acreditou muito no nosso trabalho. Agora, não foi diferente", destacou Ana Patrícia.

Ana Patrícia, do Brasil, em ação na final do vôlei de praia Jeff Pachoud / AFP

Cabe lembrar que, em Tóquio 2020, Ana Patrícia fez dupla com Rebecca. Naquela ocasião, a dupla foi eliminada nas quartas de final.



"Queria aproveitar agora e dizer que, depois de 2020, eu recebi tanta mensagem de julgamento, de ódio, de pessoas que queriam que eu desistisse. Queria agradecer muitas pessoas, principalmente a Deus, e a mim mesma. Acho que eu mereci viver aqui, mereci viver isso com a Duda. Muita gente fala muita coisa, mas, por favor, agora, quando forem falar, falem que a gente que deu o sangue para ser campeão olímpico para vocês", finalizou Ana Patrícia.