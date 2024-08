Bárbara Domingos terminou em 10º na final da ginástica rítmica - Lionel Bonaventure / AFP

Publicado 09/08/2024 19:13

França - Bárbara Domingos conseguiu alcançar seu objetivo traçado para os Jogos Olímpicos de Paris: chegar até a final na ginástica rítmica no individual geral. A atleta, de 24 anos, terminou entre as 10 melhores na competição e celebrou o resultado.

"Estou muito feliz com a competição. Independente do resultado e como foi a competição hoje, estou muito orgulhosa de mim mesmo de estar entre as 10 melhores do mundo, onde foi o meu objetivo desde o ano passado, quando conquistei minha vaga no Mundial de Valência. Sabia que era difícil, mas não impossível. Estar entre as 10 melhores do mundo é surreal", disse Bárbara.

A brasileira conquistou três ouros (no individual geral, bola e fita) e duas pratas (arco e maças) no Pan de Santiago, em 2023. O objetivo na França foi alcançado, mas o desempenho, ainda assim, abaixo do esperado para a jovem ginástica.

"Não foi da forma que eu gostaria a minha apresentação. Mas tentei dar o meu máximo, por mais que tive alguns errinhos. Eu contagiei a mim mesma, mas sim o público. Para mim, é algo que vale muito mais a pena pensar dessa forma. Tive erros, mas o acolhimento foi algo que não tem como explicar."

Bárbara terminou na 10ª e última colocação na final, com média de 123.100. Darja Varfolomeev, da Alemanha, ficou com o ouro, somando 142.850 na média. A prata foi para Boryana Kaleyn, da Bulgária, com 140.600, enquanto o bronze ficou com Sofia Raffaeli, da Itália, com 136.300.