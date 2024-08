Noah Lyles foi ao pódio dos 200m mesmo correndo com Covid-19 - Kirill Kudryavtsev / AFP

correu a prova infectado pela Covid-19 e deixar a pista de cadeira de rodas. Em nova entrevista, o velocista norte-americano deu mais detalhes de como foi a noite que antecedeu a disputa. França - Medalha de bronze nos 200m livres, Noah Llyes causou espanto ao revelar que. Em nova entrevista, o velocista norte-americano deu mais detalhes de como foi a noite que antecedeu a disputa.

"Definitivamente afetou meu desempenho. Tive que fazer muitas pausas, fiquei tossindo a noite toda. Estou mais orgulhoso de mim mesmo do que de qualquer coisa, vindo aqui para ganhar um bronze com Covid. Fiquei bastante tonto depois daquela corrida. Falta de ar, dor no peito, mas depois de um tempo consegui recuperar o fôlego e me recompor", declarou.

Llyes também revelou que sua equipe receitou "o máximo de medicação que poderia legalmente para garantir que o corpo conseguisse manter o ritmo".

"Eu já tinha um monte de energia. Este é, de longe, o melhor dia em que me senti dos últimos três dias. Ainda não estou 100%, mas estou mais perto de 90 a 95%", completou.

Apesar de estar se sentindo mal, Noah Lyles não demonstrou isso antes da prova. Como de costume, ele estava bem humorado em sua apresentação e perseguiu os líderes durante toda prova. Porém, não teve fôlego para alcançar os líderes Letsile Tebogo, do Botsuana, e o também americano Kenneth Bednarek, que foram, respectivamente, ouro e prata.

