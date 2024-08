Anéis olímpicos na Torre Eiffel - Fabrice Coffrini / AFP

Anéis olímpicos na Torre EiffelFabrice Coffrini / AFP

Publicado 06/08/2024 19:49

aumento de casos no mundo, indicou, nesta terça-feira (6), a Organização Mundial da Saúde (OMS).



“Não é surpreendente que existam atletas infectados, porque o vírus circula bastante em outros países”, declarou a epidemiologista Maria Van Kerkhove, diretora da unidade de prevenção e preparação para pandemias da OMS, em uma coletiva de imprensa em Genebra.



Van Kerkhove indicou que o Comitê Olímpico, com a ajuda da OMS, “examinou as estratégias que deveriam ser postas em prática” em reuniões de massa como os Jogos e tomou “medidas adequadas”.



No entanto, Van Kerkhove afirmou que o vírus ainda está “muito presente” no mundo e circula em “todos os países”.



Dados recolhidos pela OMS graças a um sistema sentinela de vigilância epidemiológica em 84 países mostram que a porcentagem de casos positivos em testes de covid-19 aumentou nas últimas semanas. Ao menos 40 atletas participantes nos Jogos Olímpicos de Paris testaram positivo para covid-19, em sintonia com o, indicou, nesta terça-feira (6), a Organização Mundial da Saúde (OMS).“Não é surpreendente que existam atletas infectados, porque o vírus circula bastante em outros países”, declarou a epidemiologista Maria Van Kerkhove, diretora da unidade de prevenção e preparação para pandemias da OMS, em uma coletiva de imprensa em Genebra.Van Kerkhove indicou que o Comitê Olímpico, com a ajuda da OMS, “examinou as estratégias que deveriam ser postas em prática” em reuniões de massa como os Jogos e tomou “medidas adequadas”.No entanto, Van Kerkhove afirmou que o vírus ainda está “muito presente” no mundo e circula em “todos os países”.Dados recolhidos pela OMS graças a um sistema sentinela de vigilância epidemiológica em 84 países mostram que a porcentagem de casos positivos em testes de covid-19 aumentou nas últimas semanas.

Este aumento “causou um crescimento no número de hospitalizações e mortes em várias nações”, destacou Van Kerkhove. “Globalmente, a taxa de testes positivos é superior a 10%, mas este valor varia de uma região para a outra”. Por exemplo, na Europa a porcentagem é superior a 20%.



A especialista da OMS aponta que as medições nas águas residuais sugerem que o vírus circula "entre 2 e 20 vezes mais" do que os relatos de casos.