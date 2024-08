Momento em que Almir Júnior pede a namorada em casamento - Reprodução/SporTV

Momento em que Almir Júnior pede a namorada em casamentoReprodução/SporTV

Publicado 09/08/2024 17:06

França - Almir Júnior pediu a namorada, Talita Ramos, em casamento após a final do salto triplo na Olimpíada de Paris , nesta sexta-feira (9). Ela disse "sim", e os dois se beijaram no Stade de France. Os torcedores vibraram nas arquibancadas. Confira no vídeo abaixo:

ALMIR JÚNIOR PEDINDO A NAMORADA DELE EM CASAMENTO!



Pedido de Casamento aceito nas Olimpíadas = Ouro!







pic.twitter.com/svzrLJaacK — DataFut (@DataFutebol) August 9, 2024

O brasileiro fechou a decisão em 11º. Na primeira tentativa, ele saltou 16,41m. Já na segunda, acabou pisando na tábua e queimou o salto. Na terceira e última, conseguiu apenas 16.28.

Na final do salto triplo, 12 atletas participam com três tentativas cada em um primeiro momento. As oito melhores marcas avançam para decisão do pódio, com mais três saltos para os classificados.