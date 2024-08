Isabela Abreu disputou a primeira Olimpíada da carreira - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 10/08/2024 07:35 | Atualizado 10/08/2024 07:36

o 16º lugar na semifinal A do pentatlo moderno. Com 1.280 pontos, ela não teve a marca suficiente para ficar entre as nove atletas que avançaram para a final. A a britânica Kerenza Bryson terminou em primeiro, com 1.402, novo recorde olímpico. Isabela Abreu encerrou neste sábado (10) sua primeira participação em Olimpíadas comna semifinal A do pentatlo moderno. Com 1.280 pontos, ela não teve a marca suficiente para ficar entre as nove atletas que avançaram para a final. A a britânica Kerenza Bryson terminou em primeiro, com 1.402, novo recorde olímpico.

A brasileira já sabia que dificilmente conseguiria a vaga na final após o primeiro dia, quando foi a última na esgrima , na quinta-feira (8). E na semifinal, ela melhorou um pouco o desempenho, o que a fez ganhar duas posições na classificação geral.

Na primeira prova do dia, no hipismo, Isabela Abreu obteve a melhor colocação ao terminar em 12º lugar, com o tempo de 68s05, e marcou 288 pontos. E na prova bônus de esgrima, perdeu a única disputa, contra a Italiana Alice Sotero, e mais uma vez ficou em último lugar na modalidade, marcando 175 pontos.

A brasileira também não foi bem na natação, terminando em 16º lugar, com o tempo de 2min25s63 e pontuou mais 259. Com a pontuação baixa, ela ficou em desvantagem em relação às adversárias na corrida com tiro a laser - teve 1min31s de desvantagem para a primeira - , e ficou em 14º, com 12min22s30, ganhando mais 558 pontos.