Isabela Abreu não foi bem na esgrima, primeira prova do pentatlo na Olimpíada de Paris - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 08/08/2024 12:57

36 competidoras divididas em duas semifinais com provas de hipismo, natação e corrida com tiro a laser. Isabela Abreu não começou bem no pentatlo moderno na Olimpíada de Paris e terminou em último lugar na prova de esgrima, nesta quinta-feira (8). A brasileira volta à disputa no sábado (10), com as

Nas lutas de esgrima, Isabela de Abreu venceu 10 confrontos e perdeu 25, o que a deixou com a baixa pontuação de 175, a pior entre as 36 competidoras. Por causa disso, disputou somente a fase classificatória. A francesa Elodie Clouvel lidera parcialmente, com 260 pontos.



Também no sábado, haverá uma fase bônus de esgrima. A classificação é importante para a corrida com tiro a laser, que é a que define a medalha. Cada atleta larga com um atraso em relação à líder nas parciais, que é correspondente à pontuação de cada uma.