Tati Weston-Webb se tornou a primeira brasileira medalhista no surfe feminino em OlimpíadasAFP

Publicado 08/08/2024 11:43

Paris - Tati Weston-Webb fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A surfista brasileira, de 28 anos, conquistou a medalha de prata após perder para a americana Caroline Marks numa disputa emocionante pelo ouro, e se tornou a primeira brasileira medalhista no surfe feminino.

Porém, a derrota de Tati Weston-Webb para Caroline Marks rendeu polêmica. A brasileira conseguiu pegar a última onda e encaixou uma sequência de manobras. Ela precisava de 4.68 para conquistar a medalha de ouro, mas recebeu apenas 4.50 e terminou com a prata. Tati, no entanto, negou ter sido prejudicada.

"Faz parte do jogo, estamos super acostumados com as notas. As vezes é justo, as vezes não é. Meu pensamento sobre tudo isso é que eu cheguei, fiz meu trabalho, conquistei uma medalha de prata, que foi meu sonho desde muito cedo. Estou muito orgulhosa", disse em entrevista ao programa "Ça Va".

A praia de Teahupo'o, no Taiti, foi escolhida para sediar o surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O palco, conhecido por tubos impressionantes, entregou poucas ondas no último dia de competição. Gabriel Medina, por exemplo, só pegou uma onda na semifinal. Tati lamentou a calmaria do mar e crê que o Brasil poderia ter conquistado medalhas de ouro em condições normais.

"Eu acho que se tivéssemos ondas um pouquinho maiores, talvez saíssemos com o ouro. Mas realmente foi como era para ser. Surfando em Teahupoo, com mar grande ou pequeno, é sempre uma benção, porque o lugar é incrível", afirmou a surfista brasileira.