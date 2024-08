Pentacampeã do Troféu Brasil nos 100m rasos, Ana Cláudia Lemos expõe racha no atletismo masculino - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 11:01

Rio - A velocista Ana Cláudia Lemos, medalhista de ouro no Pan-Americano de 2011 e pentacampeã do Troféu Brasil nos 100m rasos, criticou o comentarista do SporTv, Rodrigo Nascimento, nesta quinta-feira (8), depois da eliminação do time masculino nas provas de atletismo dos Jogos de Paris . Em sua conta no X (antigo Twitter) a atleta acusou o profissional de "passar pano" para o treinador do 4x100.

"Como sempre o atleta passando pano para o treinador do 4x100. Treinador esse que é o treinador dele pessoal", escreveu a medalhista, que completou: " Gente que absurdo é esse? Um comentarista que deveria falar a verdade, está dizendo que os atletas tem que repensar? Conta aqui, Rodrigo, os bastidores. Conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas, (você não se diz capitão?) Desculpa, você não é capitão e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu."

Também velocista, Rodrigo Nascimento é treinado por Victor Fernandes, contratado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) como técnico do 4x100m tanto masculino quanto feminino. Na prática, porém, ele só trabalha com os homens.

Isso porque as mulheres não tiveram camping e foram treinadas informalmente por Katsuhico Nakaya em São Paulo. Ao chegar no Mundial, a escalação delas foi alterada e o desempenho foi ruim.

Na manhã desta quinta, O Brasil não conseguiu avançar à final do revezamento 4x100 metros no atletismo masculino na Olimpíada de Paris. O quarteto brasileiro, formado por Renan Galina, Erik Cardoso, Felipe Bardi e Gabriel dos Santos, terminou no 14º lugar geral com o tempo de 38s73.

A reunião que Ana Cláudia se referiu em sua postagem aconteceu no início do ano, nos Estados Unidos, durante um camping. Na ocasião, os principais atletas do país e seus treinadores participaram da conversa. Além de Rodrigo, Paulo André e outros três velocistas que correram nesta quinta estavam presentes.

Durante a reunião, Rodrigo chamou os companheiros para uma conversa reservada em um quarto e só permitiu a presença de Victor, barrando a entrada dos demais treinadores, o que teria causado uma discussão. Atletas e preparadores voltaram do camping reclamando da falta de treinamentos específicos de revezamento, como de passagem de bastão.

Após isso, o time foi para as Bahamas, onde correu o Mundial de Revezamentos. Com desempenho abaixo do esperado, a equipe não conseguiu a vaga olímpica, que só veio na repescagem, pelo ranking mundial.

Rodrigo acabou de fora da convocação do Mundial porque Hygor Gabriel conquistou a medalha de prata no Troféu Brasil e tirou a vaga do comentarista, que era o quarto melhor do país nos 100m pelo ranking.

Na prova desta quinta, Victor escalou o Brasil com Gabriel Garcia abrindo, Felipe Bardi na reta oposta, Erik Cardoso na curva e Renan Gallina fechando. Recuperado a pouco tempo de uma lesão, Paulo André acabou ficando de fora por opção técnica.