Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 09:01

Rio - Musa dos Jogos Olímpicos, Ravenna Hanniely, de 23 anos, causou uma ação da política francesa, após realizar uma sessão de body paint nas escadarias da icônica Basílica de Sacré Coeur, em Paris. Porém, não foi a primeira vez que um ensaio do brasileira causou polêmica. No período das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio deste ano, a beldade posou sensualizando com notas de dinheiro cobrindo o seu corpo. O fato gerou indignação nas redes sociais.



"Tanta gente sofrendo no Rio Grande do Sul e essa mulher ostentando dinheiro”, disse um seguidor. “Rio Grande do Sul precisando de colchão e ela deitada no dinheiro”, concordou outro.



Na ocasião, Ravenna Hanniely reagiu e afirmou que as críticas que recebeu foram desnecessárias. Além disso, a musa dos Jogos Olímpicos afirmou que fez doações para auxiliar o povo do Rio Grande do Sul.

"Infelizmente a minha independência financeira e a minha liberdade sempre irão incomodar pessoas de vidas miseráveis! Usar contas falsas [para me atacar] não irá jamais atrapalhar", escreveu a modelo nas redes sociais.

Em relação a situação de Paris, Ravenna Hanniely se desculpou. "Gostaria de expressar minhas sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou desrespeitados por minha pintura corporal realizada recentemente em Paris. Meu objetivo nunca foi de causar transtorno, mas sim de promover a arte e a liberdade de expressão. Respeito profundamente a cidade que me acolheu e lamento qualquer inconveniente que posso ter causado", afirmou.