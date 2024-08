Ana Marcela Cunha ingeriu água do rio Sena - AFP

Publicado 08/08/2024 07:10

França - Quarta colocada na maratona aquática, Ana Marcela Cunha, de 32 anos, se emocionou ao terminar sua participação nos Jogos de Paris sem medalha. Campeã olímpica em Tóquio, a brasileira explicou o motivo do choro após o fim da prova no rio Sena.

"É sair sorrindo, feliz. Dentro de um ano eu me reencontrei no esporte, então acho que eu tenho que estar feliz; são poucos que estão aqui representando o Brasil. A gente quer representar da melhor forma possível. Meu choro é porque eu não sei se vou ter outra oportunidade. Mas eu só quero agradecer, muito, ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro) principalmente, que me apoiou muito. À Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos também porque, no momento que eu precisei virar uma chave, eles estavam comigo", disse.



Sobre o rio Sena, que vem causando polêmica por conta da qualidade das águas, Ana Marcela admitiu ter engolido um pouco de água durante a prova. A atleta citou alguns problemas envolvendo atletas na maratona aquática.

"Teve gente que veio aqui e não saiu se sentindo tão bem, teve gente que ficou meio mareado. Não senti cheiro, nem nada. Vamos ver nos próximos dias. Mas não acredito, a gente acredita na organização, não acho que eles iriam brincar com a saúde dos atletas. É deixar isso pra lá e só fazer. Eu não vi nada. Foi umas goladas pra dentro. Vamos rezar pelo próximo dia e tá tudo certo", concluiu.