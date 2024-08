Maria Clara Pacheco venceu a australiana Stacey Hymer na estreia e avançou às quartas de final do taekwondo até 57kg - AFP

Publicado 08/08/2024 05:09 | Atualizado 08/08/2024 05:13

Paris - Maria Clara Pacheco estreou com vitória no taekwondo na categoria até 57kg. A brasileira venceu a australiana Stacey Hymer por 5 a 0, nesta quinta-feira (8), no Grand Palais, na capital francesa, e avançou às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A brasileira se impôs desde o começo do combate. Maria Clara Pacheco acertou dois golpes com chutes no tronco da adversária australiana, que ainda recebeu uma punição. Com isso, a brasileira venceu o primeiro round por 5 a 0 e abriu vantagem no duelo.

Já no segundo round, ninguém conseguiu efetuar golpes que rendessem pontos e, por isso, terminou empatado por 0 a 0. Por isso, Maria Clara Pacheco foi declarada vencedora do confronto pelo critério de pontuação e avançou às quartas de final.