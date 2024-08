Livia Avancini foi eliminada na fase classificatória do arremesso de peso nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Livia Avancini foi eliminada na fase classificatória do arremesso de peso nos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 08/08/2024 06:03 | Atualizado 08/08/2024 06:18

Paris - Não deu para o Brasil no arremesso de peso. Ana Caroline Silva e Livia Avancini não atingiram a marca para avançar à final e se despediram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quinta-feira (8), no Stade de France, na capital francesa.

Ana Caroline Silva fez o melhor arremesso entre as brasileiras com a distância de 17.09 metros. Mas não foi o suficiente para se manter entre as 12 melhores. Já Livia Avancini obteve como melhor marca a distância de 16.26 metros.

