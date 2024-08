Gabriel Medina visitou o museu do Louvre e repetiu foto viral - Divulgação

Publicado 08/08/2024 07:43

Paris - Gabriel Medina desembarcou em Paris após conquistar a medalha de bronze no surfe masculino, em Teahupo'o, no Taiti. O tricampeão mundial visitou o icônico museu do Louvre, conhecido por obras de arte como o quadro de Monalisa, e brincou com os pedidos que a foto viral das oitavas de final fosse pendurada no local.

"Eles disseram: pendure no Louvre", escreveu Medina na publicação.

Na área externa do museu do Louvre, Gabriel Medina repetiu o gesto da foto viral durante a disputa contra o japonês Kanoa Igarashi, nas oitavas de final. Na ocasião, o brasileiro deixou um tubo pedindo uma nota dez e, em seguida, voou para fora da onda com o dedo apontado para o alto, enquanto parecia flutuar sobre as águas de Teahupo'o.

O clique foi feito pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet. Gabriel Medina publicou a imagem nas redes sociais e recebeu cerca de 9 milhões de curtidas. O tricampeão mundial de surfe conquistou a medalha de bronze após vencer o peruano Alonso Corrêa. Ele perdeu a semifinal para o australiano Jack Robinson e, pela segunda vez, disputou o terceiro lugar.