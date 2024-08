Giullia Penalber venceu na estreia - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 07:30 | Atualizado 08/08/2024 08:00

França - A brasileira Giullia Penalber, de 32 anos, começou sua trajetória nos Jogos Olímpicos com vitória. A atleta derrotou a guamesa Rckaela Aquino e se classificou para as quartas de final na categoria até 57 kg, no Wrestling, conhecida como luta olímpica.

A brasileira levou apenas um minuto para conseguir a vitória e se classificar. Ela conseguiu um encostamento e eliminou a adversária em Paris.



É a primeira participação da carioca nos Jogos Olímpicos. Em 2021, ela chegou a se tornar a número 1 do ranking no seu peso, mas não havia conhecido a classificação para a disputa de Tóquio. Giullia é a atual campeã pan-americana.