Jacky Goodman e Isaquias Queiroz não foram bem na final do C2 500m na Olimpíada de Paris - Miriam Jeske/COB

Publicado 08/08/2024 10:33

tinha o desejo de deixar a Olimpíada de Paris como o maior medalhista do Brasil.

Isaquias Queiroz não escondeu a decepção com o último lugar ao lado de Jacky Goodman na final da C2 500m da canoagem de velocidade. O resultado frustrante acabou com um dos objetivos do atleta do Flamengo, que

quatro medalhas conquistadas - ouro em Tóquio-2020 e duas pratas e um bronze na Rio-2016 -, Isaquias poderia igualar Rebeca Andrade, que chegou a seis neste ano. Entretanto, com apenas mais uma final, o atleta não alcança o novo redorde.

"O barco estava andando muito rápido no Brasil, em Portugal. Tinha falado: acho que deveria sair daqui com a medalha, eu e Jacky. Já não veio na Olimpíada de Tóquio, com o quarto lugar, e não conseguimos repetir a prova que fizemos na semifinal. Queria sair daqui com as duas medalhas", afirmou em entrevista à TV Globo.



"Demos nosso máximo. Saiu um pouco travado o braço. O vento pegou um pouquinho ali mais pro nosso lado, atrapalhou bastante. O resultado não foi nada que a gente esperava. Resultado péssimo em cima do que a gente treinou, isso é o mais deprimente, o mais triste de tudo".



Isaquias ainda disputará medalha na sexta-feira (9), no C1 1000m, prova que conquistou o ouro em Tóquio. Classificado para a semifinal, tentará primeiro se garantir na final.



"Agora é ver com o treinador e se concentrar porque a prova vai estar doída, difícil. Estou preparado para o C1. Agora não tem jeito, tem que ir com tudo para representar todo o time da canoa de Lagoa Santa. O único jeito é levantar a cabeça", completou.