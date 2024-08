Lamecha Girma precisou de atendimento médico e saiu de maca após forte queda - Ben Stansall / AFP

Publicado 08/08/2024 11:12

"em boa forma", segundo o Comitê Olímpico Internacional nesta quinta-feira (8).

O etíope Lamecha Girma passa bem após ser internado em um hospital devido a uma forte queda durante a disputa dos 3000m com barreiras na Olimpíada de Paris . O recordista mundial da prova está

O atleta da Etiópia passava pelo terceiro obstáculo quando o atingiu com o joelho e mergulhou de cabeça na pista de atletismo do Stade de France. Ele ficou estirado no local e recebeu atendimento médico, sendo necessário sair de maca. Ele foi encaminhado ao hospital, na noite de quarta-feira (7).



Segundo a agência de notícias AFP, uma fonte da federação etíope garantiu que não houve necessidade de procedimento cirúrgico.

"Soubemos que ele está em boa forma e nossas condolências vão para ele . Esperamos que ele esteja bem e se recupere rapidamente. Ninguém gosta de ver um acidente como esse", afirmou o porta-voz do COI, Mark Adams.