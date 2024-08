Tamirat Tola venceu a maratona da Olimpíada de Paris com recorde olímpico - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 10/08/2024 06:32 | Atualizado 10/08/2024 06:34

com o tempo de 2h06min26s, seis segundos a menos que o recorde anterior.

O etíope Tamirat Tola é o mais novo vencedor e recordista olímpico da maratona, mas há duas semanas não tinha nem vaga na prova da Olimpíada de Paris . O atleta, só pôde participar porque o compatriota Sisay Lemma sofreu uma lesão, e aproveitou a oportunidade para superar os adversários a partir da metade dos 42,195 km para fechar

O belga Bashir Abdi levou a prata com 2h26min47s e o queniano Benson Kipruto o bronze, com 2h7min. O bicampeão olímpico e um dos favoritos, o queniano Eliud Kipchoge abandonou a prova e deu fim ao sonho do tri inédito na maratona.



Vencedor improvável, Tamirat Tola começou mais atrás e chegou a ficar em 27º lugar após os 10 km iniciais. Mas arrancou a partir dos 15km e correu sozinhos os últimos 12km. Medalhista de bronze nos 10.000m na Rio-2016, ele correu pela primeira vez a maratona em uma Olimpíada, o que aumenta ainda mais o feito obtido.



A prova em Paris não teve a presença de brasileiros porque Daniel Nascimento foi pego em um exame antidoping surpresa no início de julho e está suspenso. O teste apontou três hormônios anabolizantes proibidos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).