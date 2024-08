Beatriz Souza fala de sensação ao conquistar medalha de ouro: ’Estava anestesiada’ - Reprodução de vídeo

Beatriz Souza fala de sensação ao conquistar medalha de ouro: ’Estava anestesiada’Reprodução de vídeo

Publicado 10/08/2024 07:53 | Atualizado 10/08/2024 08:04

Rio - A judoca Beatriz Souza, que emocionou o país ao conquistar a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Paris , falou sobre o que sentiu ao subir no lugar mais alto do pódio, durante participação no "Conversa com Bial", do GNT, que foi ao ar na noite desta sexta-feira (9). Ela também explicou a decisão de não levar a família para a capital francesa."Nossa, não estava esperando", disse Bia ao ser recebida com os aplausos da plateia composta por seus companheiros de clube. O marido Daniel Souza, que viralizou nas redes sociais com sua reação após a mulher ser campeã , também estava presente no auditório.