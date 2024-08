LeBron James tem três medalhas de ouro e uma de bronze em Olimpíadas - Damien Meyer / AFP

Publicado 11/08/2024 11:56

não acredita que estará em quadra na disputa em casa, em Los Angeles-2028, mas não descartou.

LeBron James deu a entender que se despediu das Olimpíadas com a medalha de ouro conquistada em Paris-2024 com o novo Dream Team dos Estados Unidos. O astro do basquete, de 39 anos, afirmou que

"Não consigo me ver jogando em Los Angeles 2028. Eu também não me via jogando em Paris 2024. Mas daqui a quatro anos, não consigo ver isso", afirmou.



Eleito o melhor jogador da competição deste ano, LeBron participou de quatro edições dos Jogos, com a conquista de três medalhas de ouro e uma de bronze. Ele foi um dos principais incentivadores para reunir os maiores astros da NBA para a disputa em Paris.



Entretanto, para a Olimpíada de Los Angeles, o jogador que atua na franquia da cidade (Lakers) terá 42 anos.