Jogos Olímpicos de 2028 serão disputados em Los Angeles - Divulgação

Jogos Olímpicos de 2028 serão disputados em Los AngelesDivulgação

Publicado 11/08/2024 09:46

Com o fim dos Jogos de Paris , a caminhada rumo à Olimpíada de 2028 irá começar. A nova edição do maior evento esportivo do mundo vai acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos, e terá cinco novas modalidades — críquete, flag football, squash, beisebol/softball e lacrosse —, que já foram aprovadas pelo COI (Comitê Olimpíco Internacional).

O flag football, que é uma variação do futebol americano, e o squash nunca estiveram na programação de uma Olimpíada. Já críquete e lacrosse retornam ao quadro de esportes olimpícos após mais de 100 anos.

O beisebol, que tem o softball como sua adaptação feminina, por sua vez, retornam aos Jogos Olimpícos. Os esportes estrearam em Barcelona-1994 e Atlanta-1996, respectivamente, e se mantiveram até Pequim-2008. Nas duas edições seguintes, em Londres e no Rio, a modalidade saiu, mas retornou para a Olimpíada de Tóquio, em 2021. Porém, em Paris, foi retirada novamente.

Esporte que irá sair dos Jogos Olimpícos

Estreante nos Jogos de Paris, o breaking não será realizado em Los Angeles-2028. A modalidade, no entanto, pode retornar ao calendário olímpico, a depender do desejo das próximas sedes do evento esportivo.



Boxe em risco e mudanças no pentatlo moderno

O boxe não tem presença 100% confirmada para a Olimpíada de Los Angeles . O esporte, que rendeu três medalhas para o Brasil nos Jogos de Tóquio, vive uma crise política e escândalos financeiros em sua Federação Internacional. Com isso, o COI colocou a modalidade sob judice. A decisão sairá somente em 2025.

No pentatlo moderno, a mudança é simples: a prova de hipismo será substituída por uma corrida com obstáculos.