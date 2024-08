Olaria e Maricá disputam o acesso para a primeira divisão do Carioca - Léo Alves / Maricá FC

Publicado 12/08/2024 10:27

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu nesta segunda-feira (12) as datas da final da Série A2 do Campeonato Carioca. Olaria e Maricá se enfrentarão nos dias 17 e 24 de agosto por uma vaga na primeira divisão do estadual.

Campeão invicto da Taça Santos Dumont, o Maricá terá o direito de decidir o título dentro de casa. O jogo que definirá o campeão da segunda divisão acontecerá no dia 24 de agosto, no Estádio João Saldanha, em Cordeirinho, em Maricá.

Já o Olaria, que foi o vice-campeão da Taça Santos Dumont, recebe o Maricá no dia 17 de agosto, na Rua Bariri, pelo jogo de ida da decisão da Série A2. No primeiro turno da competição estadual, o Azulão foi derrotado pelo rival por 2 a 0.

Na semifinal da Série A2, o Maricá eliminou o Audax pela vantagem do empate no placar agregado. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, a equipe maricaense venceu a partida de volta por 4 a 3. Já o Olaria bateu o Duque de Caxias por 1 a 0 no somatório das duas partidas.

Final da Série A2 do Carioca:

17/08/2024 - Olaria x Maricá - horário a definir - Rua Bariri

24/08/2024 - Maricá x Olaria - horário a definir - Estádio João Saldanha