Mikayla DemaiterReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 21:12 | Atualizado 12/08/2024 21:13

Rio - A ex-goleira de hóquei sobre a grama, Mikayla Demaiter, de 24 anos, publicou um novo ensaio sensual no Instagram. Com um comentário provocativo, ela mexeu com seus mais de três milhões de seguidores na redes social.

fotogaleria

"Já parti corações há muito tempo, é bom finalmente sentar-me e descansar um pouco", escreveu a canadense, que também é musa do OnlyFans.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.