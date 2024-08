Yuri César fez 84 jogos, 17 gols e 11 assistências pelo Shabab Al-Ahli - Divulgação / Shabab Al-Ahli

Yuri César fez 84 jogos, 17 gols e 11 assistências pelo Shabab Al-AhliDivulgação / Shabab Al-Ahli

Publicado 12/08/2024 19:18

Rio - Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Vasco demonstrou interesse na contratação de Yuri César, atacante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, que foi revelado pelo Flamengo . O ponta-esquerda de 24 anos, porém, vive bom momento no clube, o que pode dificultar uma possível negociação. As informações são do 'ge'.