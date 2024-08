Zagueiro Léo é alvo de vaias da torcida do Vasco durante fase irregular na temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/08/2024 12:23

admite que não é fácil. Léo é titular sob o comando de Rafael Paiva e um dos líderes do elenco, mas não tem a mesma moral com a torcida do Vasco . O zagueiro tenta não se abalar com as vaias dos vascaínos, principalmente em campo, mas

vinha de três jogos sem vencer no Brasileirão e

Principal alvo dos ataques da torcida no período irregular do time, que reencontrou o caminho da vitória ao fazer 2 a 0 no Fluminense , Léo conta com um forte trabalho mental para não se abalar.

"Não foi a primeira, não vai ser a última vez, eu tenho um trabalho mental muito forte. Eu até aconselho o jogador, principalmente no Brasil, alimentar cada vez mais a mente de coisas boas, ver as coisas positivas. Não foi fácil, não é para ninguém, você já começar sendo vaiado, não precisa nem falhar. Teve um jogo em que fui vaiado no primeiro toque na bola", afirmou.



Léo ainda explicou como faz para não deixar as vaias da torcida do Vasco influenciarem em seu desempenho durante os jogos.



"Eu sei quem eu sou, é o Léo que saiu de casa com dez anos, que se fortaleceu mentalmente, que mudou a história da família, que o grupo confia. Então fui me alimentando dessas coisas boas, sabe?", contou, antes de complementar:



"Acho que num momento difícil a gente nunca pode perder nossa identidade. A minha identidade é Deus, família, humildade e muito trabalho. Deus para me sustentar em todos os momentos, a família que é a base de tudo, a humildade que te faz reconhecer erros, e aí vem o trabalho que sela tudo isso".