Praxedes defendeu o Vasco por empréstimo nos últimos meses, mas está fora dos planos do clubeLeandro Amorim / Vasco

Publicado 12/08/2024 14:46

Rio - O Athletico-PR encaminhou a chegada do meio-campista Praxedes, que está emprestado ao Vasco pelo Red Bull Bragantino. Ele é aguardado em Curitiba ainda nesta segunda-feira (12) para fazer exames e assinar contrato com o Furacão até o fim da temporada. As informações são do 'ge'.

O acordo com o clube paulista tende a ser, mais uma vez, por um empréstimo. A ideia do Athletico-PR era selar a contratação de um meia canhoto, e Praxedes chega para preencher esta lacuna, já que está fora dos planos do Cruz-Maltino.

Por isso, não dificultou a saída do atleta. Vale ressaltar que caso ficasse no Rio de Janeiro, havia a possibilidade do Gigante da Colina ativar a opção de compra ao fim do vínculo, no valor de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,4 milhões).

No Vasco desde o ano passado, Praxedes entrou em campo 35 vezes, fez dois gols e deu duas assistências.