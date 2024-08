Rayan - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 12/08/2024 21:48

Rio - O atacante Rayan, de 18 anos, do Vasco está despertando interesse do futebol europeu. A Eagle Football Holding, de John Textor, estaria avaliando a possibilidade de fazer um investimento de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) pelo jovem. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O grupo do norte-americano administra clubes como o Lyon, da França, o Botafogo e o RWD Molenbeek, da Bélgica, além de ter uma participação minoritária no Crystal Palace, da Inglaterra. A informação para qual clube o atacante poderia ser deslocado, caso seja adquirido, não foi divulgada.



Além do Eagle Football Holding, BlueCo, grupo que é dono do Chelsea, também teria o interesse em contratar o jogador. A situação é avaliada pelo Vasco que admite a possibilidade de efetuar uma venda para melhorar a atual situação financeira.



Formado na base do Vasco, Rayan, de 18 anos, fez sua estreia como profissional no ano passado. No total, ele entrou em campo em 21 jogos e fez dois gols pelo Cruz-Maltino.