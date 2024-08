Um dos líderes do elenco do Vasco, Vegetti abriu o placar contra o Fluminense no Nilton Santos - Thiago Ribeiro / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

Publicado 12/08/2024 17:21

"Pessoal, todo mundo sabe que a gente não vem fazendo as coisas como deveria. Não estamos jogando como sabemos. Temos que fazer hoje. É um jogo a parte, é um clássico. Hoje é matar ou morrer em campo. Não tem desculpa para nada", iniciou o camisa 99.



"Temos que voltar com os três pontos para casa. Hoje tem que jogar com o coração. Como falou o Souza: 'temos que matá-los'. Temos que deixar a vida em campo. É hoje, galera. Hoje temos que matar eles", finalizou.



Em campo, o centroavante abriu o placar na primeira etapa e participou do gol que selou a vitória do Vasco. Após cruzamento de João Victor, Vegetti finalizou de primeira para boa defesa de Fábio. No rebote, Victor Luís mandou para as redes e celebrou seu primeiro gol pelo clube carioca