Pablo Vegetti vive grande temporada pelo VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 13/08/2024 08:20

Rio - Artilheiro do Vasco em 2024 com 16 gols, Pablo Vegetti, de 36 anos, poderá quebrar recordes pessoais nesta temporada pelo clube carioca. O argentino está perto de igualar sua melhor marca por um clube na carreira, que ocorreu quando defendia o Belgrano, do seu país, há três anos.

Em 2021, Vegetti entrou em campo em 38 jogos e anotou 20 gols. Foi a temporada com mais bolas nas redes do veterano em sua carreira. Pelo Vasco, o atacante tem a possibilidade de entrar em campo em pelo menos mais 19 jogos, sendo 17 pelo Brasileiro e os dois próximos confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Caso entre em campo em todos os jogos do clube carioca na temporada e mantenha sua média atual de 0,45 gol por jogo, Vegetti balançaria as redes em mais oito oportunidades até o fim do ano. Caso aconteça, ele terminará a temporada com 24 gols, quebrando seu recorde pelo clube argentino.

Em 2022, Vegetti teve sua segunda melhor marca por um clube, também defendendo o Belgrano. Ele anotou 17 gols em 37 jogos. Em números absolutos, no ano passado, o atacante viveu seu ano mais goleador. Contando seu retrospecto tanto pelo Vasco, quanto pelo clube argentino, o centroavante entrou em campo em 38 jogos e anotou 23 gols.