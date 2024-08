Zé Gabriel perdeu espaço no Vasco - Reprodução/Instagram @zgabriel35

Zé Gabriel perdeu espaço no VascoReprodução/Instagram @zgabriel35

Publicado 13/08/2024 20:16

Rio - O Vasco anunciou, nesta terça-feira (13), a transferência por empréstimo de Zé Gabriel ao Coritiba. O vínculo do volante com o clube paranaense é válido até o fim do ano.

"O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do volante Zé Gabriel para o Coritiba. O vínculo do atleta com a equipe do Paraná será válido até o fim do ano. O Gigante da Colina deseja sucesso ao atleta neste novo desafio", escreveu o Vasco, nas redes sociais.

O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do volante Zé Gabriel para o Coritiba. O vínculo do atleta com a equipe do Paraná será válido até o fim do ano.



O Gigante da Colina deseja sucesso ao atleta neste novo desafio.#VascoDaGama pic.twitter.com/L6Rx5iR59d — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 13, 2024

O Coritiba, assim como o Vasco, também oficializou a transferência do jogador.

SEJA BEM-VINDO AO CORITIBA, ZÉ GABRIEL!



Volante, Zé Gabriel chega por empréstimo, junto ao Vasco da Gama, para reforçar nosso elenco até o fim da temporada.



Desejamos muito sucesso com o manto alviverde!#BemVindoAoCoxa pic.twitter.com/ppKIF6pX8h — Coritiba (@Coritiba) August 13, 2024

Zé Gabriel foi peça importante na campanha de recuperação do Vasco no Brasileirão de 2023. Ele, inclusive, estendeu o vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2025. No entanto, perdeu espaço após a saída de Ramón Díaz.

As saídas de jogadores na segunda janela estão no planejamento do clube carioca, que quer aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. Para o setor, o Cruz-Maltino fechou com Souza e ainda pode trazer outros nomes.