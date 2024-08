Savinho foi campeão da Supercopa da Inglaterra, no último sábado (10), em seu primeiro jogo pelo Manchester City - Divulgação / Manchester City

Savinho foi campeão da Supercopa da Inglaterra, no último sábado (10), em seu primeiro jogo pelo Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 12/08/2024 12:50

Inglaterra - Técnico do Manchester City, Guardiola elogiou a estreia de Savinho pelo clube inglês. O comandante espanhol avaliou que o jogador tem uma "qualidade incrível", e projetou que dará muitas assistências a Haaland na temporada.

"Ele teve um bom impacto, jogando pelos dois lados. E na esquerda ele tem uma qualidade incrível e pode atacar a linha de fundo, o suficiente para ser muito bom nos cruzamentos no primeiro ou no segundo poste. Acho que, quando jogar pela esquerda, vai ajudar Erling (Haaland) a fazer gols. Ele é realmente muito bom", disse Guardiola.



Aos 18 minutos da etapa final da Supercopa da Inglaterra, que terminou em empate por 1 a 1 no tempo normal, mas com vitória dos Citzens sobre o rival Manchester United nos pênaltis por 7 a 6, no último sábado (10), o brasileiro entrou no lugar de Doku. Guardiola celebrou que o atacante conseguiu entender bem o que ele demanda de seus pontas na equipe.

"Ele foi agressivo. Sempre usamos nossos pontas assim: quando você tiver uma boa sensação, ataque o adversário. Não importa se você dribla ou não. Você tem que fazer isso, é sua qualidade. Não importa se você não é eficaz, mas tem que fazer isso. E ele fez isso muito bem durante os minutos que jogou", ponderou.

Um dos destaques do Girona, clube espanhol do Grupo City, na última temporada, Savinho foi comprado pelos ingleses por cerca de 25 milhões de euros, que com bônus e metas a ser atingidos, o valor pode chegar até 40 milhões de euros (R$ 243 milhões).