Vitor Roque em treino do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Vitor Roque em treino do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 12/08/2024 11:27

Barcelona (ESP) - Vitor Roque está fora dos planos do Barcelona para a temporada 2024/24. Segundo o jornal espanhol "Marca", o clube catalão comunicou nesta segunda-feira (12) que pretende negociá-lo e pede 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões).

O Barcelona pretende fechar um acordo até a próxima semana para dar tempo do jogador realizar a pré-temporada com o novo clube, além de não estender a negociação. Um empréstimo com opção de compra também é uma possibilidade para a diretoria catalã.

A crise financeira do Barcelona seria um dos motivos para decidir negociá-lo ainda nesta janela. O clube precisaria abrir espaço na folha salarial para inscrever o jogador, mas não pretende se desfazer de outros atletas pela joia brasileira.

O atacante, de 19 anos, foi contratado por cerca de R$ 230 milhões, sendo aproximadamente R$ 60 milhões em bônus, junto ao Athletico-PR. Porém, Vitor Roque foi pouco utilizado e entrou em campo somente em 14 partidas, tendo feito apenas dois gols.