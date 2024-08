Rebeca Andrade brilhou na ginástica e nas redes sociais durante a Olimpíada de Paris - Gabriel Bouys / AFP

Rebeca Andrade brilhou na ginástica e nas redes sociais durante a Olimpíada de ParisGabriel Bouys / AFP

Publicado 15/08/2024 15:15

Rebeca Andrade ganhou mais de sete milhões de seguidores no Instagram e teve uma postagem com mais de quatro milhões de curtidas. Também medalha de ouro, a judoca Beatriz Souza pulou de 24 mil para mais de três milhões em seu perfil no Instagram. Esses são alguns exemplos de como a no Instagram e teve uma postagem com mais de quatro milhões de curtidas. Também medalha de ouro,em seu perfil no Instagram. Esses são alguns exemplos de como a Olimpíada de Paris foi importante para alavancar as redes sociais dos atletas brasileiros.

Uma força gigantesca que contribui para esportes conquistarem potenciais novos praticantes, e que ajuda os atletas a conseguirem mais patrocinadores e monetizarem com suas postagens, o que rende mais apoio financeiro para um novo ciclo olímpico. Que o diga Rebeca Andrade, a que mais ganhou seguidores durante os Jogos.



"Quanto mais visibilidade a gente tem, mais oportunidade para crianças e adolescentes entrarem. A internet está aí para o mundo todo, mais pessoas vão procurar saber mais sobre os esportes", disse a ginasta do Flamengo, homenageada na terça-feira (14) junto a outros seis atletas na Gávea

"E pra gente, atletas, ajuda a conseguir patrocínios, o que incentiva bastante. Isso ajuda pra caramba para a a gente poder comprar nossos materiais e se apresentar com tranquilidade sem ter nenhum tipo de problema. É essencial".



Os brasileiros que ganharam mais seguidores

O estudo que apontou que a ginasta ganhou 7.964.683 seguidores durante a Olimpíada foi realizado pela BR Media em 9 de agosto, com base nos últimos 30 dias. A maior medalhista olímpica do Brasil lidera a lista, que tem Beatriz Souza (3.313.225), Flávia Saraiva (3.100.601), Rayssa Leal (2.695.038) e Gabriel Medina (2.605.212) no Top-5.

"É fato que as Olimpíadas fornecem os holofotes para as modalidades esportivas e atletas se destacarem. O Brasil conquistou resultados históricos e agora é hora de aproveitar toda essa visibilidade e dar voz para novos nomes e atletas nacionais", avaliou o fundador e sócio-diretor da BR Media, Celso Ribeiro.

Postagens mais curtidas e comentadas

Outro levantamento, nesta semana, apontou o surfista medalha de bronze com a maior interação entre os atletas. A postagem com a foto icônica, de Medina no ar, ganhou mais de 9 milhões de curtidas. Mais que o dobro dos 4 milhões que reagiram ao conteúdo de Rebeca sobre a conquista do ouro no solo.



Em terceiro ficou Rayssa Leal, com três milhões de interações em um post. Número bem maior do que a foto mais curtida de Simone Biles, que teve 1 milhão.

"Foi a Olimpíada dos atletas se consagrando como criadores de conteúdo. Importante ressaltar que a edição anterior (Tóquio, 2021) foi um inicio da transformação dos atletas em influenciadores. Nesta edição, alcançamos uma maturidade e isso foi refletido no digital", afirmou, Celso Ribeiro.

Um fator que contribuiu para esse grande crescimento nas redes sociais foram campanhas pela internet para que os perfis dos medalhistas brasileiros fossem seguidos. Não apenas pessoas comuns, mas também quem conta com muitos seguidores, como fez a Cazé TV em suas transmissões.

"A galera realmente deu uma ajuda enorme. A gente nem acreditava quando entrava no Instagram pra ver. Faz muita diferença pro nosso crescimento pessoal e profissional. E nem se fala que é o nosso nome que está crescendo", completa Rebeca.

A ginasta agora possui mais de 11 milhões de seguidores e só perde entre os atletas brasileiros para Gabriel Medina, que já liderava o ranking e chegou a mais de 14 milhões.