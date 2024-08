Mauricio Pochettino será treinador da seleção dos EUA - AFP

Publicado 15/08/2024 13:50 | Atualizado 15/08/2024 13:58

Rio - O treinador Mauricio Pochettino, de 52 anos, vai comandar a seleção dos Estados Unidos no ciclo visando a Copa do Mundo de 2026, que irá acontecer na América do Norte. O cargo estava vago desde a demissão de Gregg Berhalter após a Copa América.

O argentino está empregado novamente após deixar o Chelsea há três meses no fim da última temporada europeia. Além de Pochettino, outro nome que vinha sendo avaliado pelos EUA era Gareth Southgate, que deixou a seleção inglesa após o vice na Eurocopa.

Pochettino iniciou a carreira de técnico no Espanyol, de Barcelona, em 2009, e também passou por Southampton, Tottenham e Paris Saint-Germain, além do Chelsea. Os seus três títulos como treinador foram pelo PSG (um Campeonato Francês, uma Copa da França e uma Supercopa da França).