Evanilson está mudando de equipe no futebol europeu AFP

Publicado 15/08/2024 11:42

Rio - O atacante Evanilson, de 24 anos, que defendeu a seleção brasileira na Copa América está mudando de clube na Europa. O Bournemouth acenou com uma proposta de 37 milhões de euros, fixos, (R$ 223 milhões) mais 10 milhões (R$ 60,2 milhões) em metas para tirar o jogador do Porto. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O Fluminense, clube em que Evanilson se destacou no Brasil, irá lucrar em relação a operação, mas os valores ainda estão desconhecidos. Na operação da ida do atacante ao Porto, o Tricolor havia afirmado que tinha mantido 6% dos direitos do atleta, mais o mecanismo de solidariedade da Fifa. Porém, o clube português atualmente reivindica 100% dos direitos. Caso ainda tenha essa parcela do atacante da Seleção, o Flu irá lucrar algo em torno de R$ 20 milhões.

Porém, caso não, o clube do Rio ainda terá direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Deste modo, o Tricolor ficaria com 4% do valor da operação. Com isso, o clube carioca irá receber de imediato 1,5 milhão de euros (algo em torno de R$ 9 milhões) e com as metas o valor poderá chegar a 1,9 milhão (cerca de R$ 11.5 milhões).



Revelado pelo Fluminense, Evanilson chegou ao Porto em 2020. No total, o atacante, de 24 anos, marcou 60 gols em 154 jogos pelos clube lusitano e conquistou seis títulos, o principal o Campeonato Português conquistado em 2022.



O bom momento no Porto fez Evanilson receber oportunidades na seleção brasileira de Dorival Júnior. O atacante, de 24 anos, foi convocado em junho para amistosos e depois integrou o elenco que disputou a Copa América nos Estados Unidos.