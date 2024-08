Luto - Reprodução

Publicado 15/08/2024 09:42 | Atualizado 15/08/2024 10:37

Rio - Ex-jogador do Fluminense e do Corinthians nos anos de 1970, o ex-atacante Ivair morreu nesta quinta-feira, aos 77 anos, vítima de um câncer. A informação foi divulgada pela família do ex-atleta nas redes sociais. Ele será sepultado nesta tarde no Cemitério da Lapa, em São Paulo.

Ivair é considerado um dos maiores ídolos da história da Portuguesa. Ele começou no clube paulistano em 1963 e jogou no Canindé por seis anos. Em 1970, chegou ao Corinthians, atuando apenas uma temporada pelo Alvinegro.



No Fluminense, Ivair conquistou seus principais títulos da carreira. Ele fez parte do elenco campeão do Carioca de 1971 e de 1973. Ele atuou por quatro temporadas nas Laranjeiras se transferindo no ano em que o Tricolor montou a famosa Máquina (equipe bicampeã carioca em 1975 e 1976).

Em 1975, o ex-atacante atuou por outro clube carioca: o America. No mesmo ano defendeu o Paysandu e depois se transferiu para o futebol dos Estados Unidos, encerrando sua carreira na América do Norte.