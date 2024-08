Éder Militão em ação pelo Real Madrid - AFP

Publicado 15/08/2024 08:21

Rio - Além de Vini Jr, o futebol da Arábia Saudita tem interesse na contratação de outro jogador do Real Madrid e da seleção brasileira. Uma equipe, que não teve seu nome revelada, fez contatos pelo zagueiro Éder Militão, de 26 anos, que faz parte do grupo do clube espanhol desde 2019.

As negociações não são consideradas simples, mas foram abertas no começo da semana. Assim como em qualquer tentativa de contratação de jogadores do futebol europeu por equipes sauditas, o valor oferecido é bastante elevado, porém, acaba pesando contra a ida para o país árabe a questão desportiva.



Éder Militão é considerado um dos principais zagueiros do Brasil e defende o atual campeão da Liga dos Campeões. O defensor, caso abra mão de atuar no Real Madrid, e acerte com o futebol saudita, terá perdas em relação a sua carreira desportiva, apesar dos ganhos financeiros.



Na última temporada, Militão pouco atuou devido a uma grave lesão que sofreu no joelho esquerdo. No começo deste ano, o brasileiro renovou o seu contrato com o Real Madrid até junho de 2028. A sua clausula de rescisão é de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).