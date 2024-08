Uniforme dos atletas brasileiros para a abertura dos Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Divulgação/Comitê Paralímpico Brasileiro

Uniforme dos atletas brasileiros para a abertura dos Jogos Paralímpicos Paris 2024Divulgação/Comitê Paralímpico Brasileiro

Publicado 15/08/2024 22:35

Rio - O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, nesta quinta-feira (15), imagens dos uniformes da delegação para a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O uniforme completo é formado por jaqueta em dois tons de azul, chapéu bucket nas cores verde e amarela, camiseta branca de algodão, shorts ou calça azul-marinho e chinelo. As peças foram desenvolvidas pela ASICS e pelas Havaianas.

Posaram para as primeiras fotos os atletas paralímpicos Claudiney Batista (atletismo), Victor Almeida (natação), Danielle Rauen (tênis de mesa), Giovanna Boscolo (atletismo), Danielle Longhini (goalball) e Edênia Garcia (natação). De acordo com o CPB, a delegação participou do desenvolvimento das peças visando conforto e acessibilidade.

"Parcerias com grandes empresas como essas vão além do momento dos Jogos Paralímpicos, são de extrema importância para apoiarmos a trajetória dos atletas paralímpicos de forma contínua, oferecendo mais qualidade e infraestrutura para que possam se preparar e evoluir para os momentos de competição. Este apoio também é fundamental para aumentar a visibilidade e o reconhecimento dos esportes paralímpicos, além de contribuir com a inclusão das pessoas com deficiência”, disse Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do CPB.

Um exemplo de conforto para os atletas paralímpicos na cerimônia de abertura são os calçados. Os chinelos confeccionados têm solado de borracha injetada, uma variante ainda mais macia da borracha tradicional das Havaianas, e um cabedal feito inteiramente de materiais têxteis, com toque macio e acabamento acolchoado.

Time Brasil nos Jogos Paralímpicos Paris 2024

O Brasil vai contar com 279 representantes em 20 das 22 modalidades presentes no evento. O grupo é formado por 254 atletas com deficiência, 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Esta será a maior delegação brasileira, superando os 259 convocados para os Jogos de Tóquio 2020. Em Paralimpíadas, o número só não supera a Rio 2016, quando o país contou com 278 atletas com deficiência.