Ariarne Titmus em ação na Olimpíada de ParisManan Vatsyayana / AFP

Publicado 15/08/2024 18:59

Paris - Bicampeã olímpica dos 400m nado livre, a australiana Ariarne Titmus criticou a organização da Olimpíada de Paris. Ela contou, em entrevista ao programa 'The Project', da Austrália, que a Vila Olímpica oferecia condições muito precárias aos atletas.

"A vila não é tão glamurosa quanto as pessoas pensam. O banheiro do meu apartamento é maior do que a sala de estar do quarto da Vila Olímpica dividido por quatro atletas. Nossos lençóis foram trocados depois da primeira noite em que estivemos lá, e não foram mais trocados até sairmos da Vila. Estávamos vivendo na sujeira", declarou a nadadora.



Titmus revelou que precisou mentir para receber mais papel higiênico. "Tivemos que mentir sobre sermos colegas de quarto para podermos conseguir. Quando acabava, nos davam um (rolo) por quatro dias, para o apartamento inteiro", disse.

A estrutura da Vila Olímpica foi muito criticada pelos competidores em Paris. Muitos reclamaram da comida, inclusive relatando haver larvas nas proteínas no restaurante, além da ausência de ar-condicionado nos quartos, e da falta de conforto das camas.