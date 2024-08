O nadador britânico Adam Peaty fez críticas à comida no refeitório da Vila Olímpica na Paris-2024 - Oli SCcarff / AFP

Publicado 06/08/2024 10:30

reclamou da qualidade das refeições oferecidas na Vila Olímpica. Ele ainda denunciou que outros atletas disseram ter encontrado vermes na comida. Após participar da Olimpíada de Paris , o nadador da Grã-Bretanha Adam Peaty. Ele ainda denunciou que outros atletas disseram ter encontrado vermes na comida.

"O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio também. Mas desta vez não. As pessoas estão achando vermes no peixe", afirmou em entrevista ao jornal 'The I'.



"Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Não é bom o suficiente".

Antes da Olimpíada, os organizadores anunciaram que 60% das refeições seriam sem carne. E aparentemente cumpriram a promessa, diante da reclamação do nadador britânico, dono de três medalhas de Ouro (uma na Rio-2016 e duas em Tóquio-2020).



"A narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa. Por que eu deveria mudar?", reclamou.